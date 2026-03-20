北海道共和町で、塗装作業中に男性作業員が転落する事故がありました。2026年3月20日午後3時すぎ、「作業中に屋根から人が落ちたようだ」と消防から警察に通報がありました。警察によりますと、男性（67）はほかの作業員2人と共に倉庫の屋根の塗装を行っていたところ、足を滑らせ高さ4メートルから落下し、腰椎を圧迫骨折するけがをしたということです。男性は3週間ほどの入院が必要とみられています。警察は事故の詳しい原