欧州連合（EU）サミットが3月19日にブリュッセルで開かれました。議題は予定されていた欧州の競争力強化からエネルギー問題に急きょ変更されました。米国とイスラエルがイランへの軍事攻撃を始めて以来、欧州では石油と天然ガスの価格が急騰し、今回のEUサミットも「エネルギーの緊急会議」に一変したことが注目されています。EU諸国の指導者はおしなべて、紛争が続ければインフレが再燃し、企業や一般市民の負担がさらに増大し、