北京証券取引所（北京証取）の上場銘柄数が3月20日時点で300に達しました。うち製造業が全体の83％を占め、次いで情報技術分野が9％です。北京証取には新エネルギーやバイオ医薬、自動車製造などの産業チェーンを中心に、専門性の高い革新的な中小企業が集まっています。2025年の業績速報によれば、上場企業の平均売上高は前年比5．38％増の7億3100万元（約168億円）で、平均純利益は4300万元（約9億8800万円）を超え、上場企業の8