V.LEAGUE MEN（Vリーグ男子 東地区）の北海道イエロースターズは18日（木）、2025-26シーズンをもって、リベロの伊庭笙弘（26）が現役を引退することをクラブ公式サイトで発表した。 Vリーグ優勝を狙う北海道YSはすでにレギュラーシーズン東地区での優勝を決めており、プレーオフ進出が決定している。 引退が発表された伊庭は北海道出身で、東海大学付属札幌高校、東海