19日（木）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の東レアローズ滋賀は、ミドルブロッカーの青柳京古（34）、ジュリエット・ロホイス（29）、アウトサイドヒッターの野嶋華鈴（27）、小山愛実（23）、オポジットのルシール・ジケル（28）、コーチの林謙人、事務局の上粼天莉が退団することをクラブ公式サイトで発表した。 今シーズンのSVリーグ女子でなかなか勝