中国武術「少林拳」の発祥地とされる少林寺の有名な住職だった男が、贈賄などの罪で起訴されました。中国の検察当局は20日、河南省にある少林寺の住職を務めていた釈永信被告を、贈賄などの罪で起訴したと発表しました。釈被告は少林拳の事業を国内外に展開し、「仏教界のCEO」の異名で知られていて、日本の国会にあたる全国人民代表大会の代表も務めていました。去年7月、少林寺は釈被告がプロジェクトの資金や寺の資産を横領した