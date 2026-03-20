日用品が絶景に変わる「見立ての世界」 阿蘇の名物「高菜漬け」 【写真を見る】熊本のアーティストによる不思議で愉快でホッコリする世界へどうぞ熊本県伝統工芸館リニューアル特別展 でも、視線をずらすと・・・草原をのびのびと駆けまわる馬。そう、ここは草千里。 周囲にそびえるのは阿蘇の山々です。 食べ物や食器、日用品の中にミニチュア人形を置くと「別の何か」に見えてくる。 特別展「ミニチュアく