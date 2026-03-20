健全な情報空間の形成を目指す新組織の発表イベントに参加した関係者＝20日午後、東京都港区慶応大は20日、健全な情報空間の形成を目指す新組織を立ち上げると発表した。今年秋の設立を目指す。大学を中心に報道機関や交流サイト（SNS）の事業者が企業、団体の枠を超えて参加する。インターネットで伝わるフェイクニュースなどが問題となる中、報道機関の在り方を考える。信頼性の高い情報に正当な評価を与える方法も検討する。