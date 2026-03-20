「金沢IT部活」の卒部式が行われました。2021年に石川県情報システム工業会が、金沢市と創設したこの取り組み。中高生を対象に、情報活用能力やチャレンジ精神の育成を図る活動です。プログラミングなどを学習した12人の中高生が卒部を迎え、卒部証と記念品が手渡されました。卒部生は：「もともと私はあんまりITとかパソコンが得意ではなくて、苦手なことにもしっかり挑戦できるように、このIT部活での経験をいかして、これからも