Photo: mio 2023年11月12日の記事を編集して再掲載しています。かゆいところに手が届く絶妙な収納アイテム揃いの「山崎実業」。 浮かせて美しく収納できる、山崎実業の収納アイテムを3つまとめました。ほぼ毎日使うリュックの「定位置」づくり Photo: 大平千沙 ほぼ毎日使っているリュックですが、そういえば