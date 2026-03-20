3連休の石川は行楽日和でのスタートとなりました。春らしい穏やかな陽気に恵まれた20日、観光地やイベント会場など県内各地が大勢の人でにぎわいを見せました。20日から始まった3連休。この日を境に本格的な春が訪れるとされる「春分の日」です。石川の玄関口では…平本 駿介 記者：「金沢駅に来ています。先ほど東京方面からの新幹線が到着し、続々と乗客が降りてきました」 鼓門の前は、記念撮影をする観光客でこのにぎ