F1日本GP自動車レースF1の今季第3戦、日本グランプリ（GP）は27〜29日に三重県の鈴鹿サーキットで行われる。アルピーヌからは日本GP限定アイテムが発売。和柄デザインが注目を集めている。平和のシンボルが描かれた。日本GP限定モデルとして登場するキャップ。スカイブルーを基調とした帽子に描かれたのは複数の折り鶴だった。背面に日の丸国旗が刺繍されたアイテムは、オンラインストアでは9000円で販売中だ。アルピーヌ