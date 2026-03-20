3月20日発表 バンダイナムコフィルムワークスは、『機動戦士ガンダム』の世界「宇宙世紀」以外を舞台とした『機動武闘伝Ｇガンダム』、『新機動戦記ガンダム』、そして『機動新世紀ガンダムX』の30周年を記念する「ガンダムGWX 30周年プロジェクト」を展開している。これまで『機動武闘伝Ｇガンダム』、『新機動戦記ガンダム』の記念コンテンツを展開してきたが、いよいよ『機動新世紀ガンダムX』の記念コン