アップルが3月11日に販売開始した「iPhone 17e」は、標準価格が10万円を切る最新モデルです。筆者は1週間ほど本製品を使用し、iPhone 17ファミリーの中でも信頼のおける「ちょうどいいエントリーモデル」であることを確信しました。 ↑アップルが発売した新しいエントリーモデル「iPhone 17e」の新色ソフトピンク。 まず注目したいのは、ストレージ容量256GBのモデルが99,800円（税込）で登場したことです。前世代のiPhone 1