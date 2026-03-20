まるで人間さながらに布団で寝る猫さん。あまりにも自然すぎる完璧な寝姿に、「違和感がない！」と多くの反響を呼ぶこととなりました。 注目の投稿は記事執筆時点で6.2万回再生を突破し、「中身人間の疑いあり」「違和感、本当にどこ行った？www」「可愛すぎてニヤニヤが止まらない」といったコメントが寄せられています。 【動画：ベッドでまくらを使って寝ていた猫…まるで人間のように『使いこなしている光景』に爆笑】 みに