シンプルで取り入れやすい【ユニクロ】のパンツは、シルエットや素材感を活かした着こなしでぐっと “サマ見え” が狙えそう。今回は、オシャレさんのコーディネートをヒントに、パンツの特徴を活かした大人の着こなしアイデアをご紹介します。 カーブラインで旬バランス 【ユニクロ】「バギーカーブジーンズ」\4,990（税込） ハイウエストで脚の外側にボリュームを持たせたカ