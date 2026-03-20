留守番中の猫たちの様子を確認しようと、見守りカメラをのぞいてみたら……そこには思わず目を疑うような光景が広がっていました。話題の投稿は記事執筆時点で72.4万表示を突破し、「"大人の"猫カフェ」「ナイトクラブ猫ちゃん達、可愛すぎます」といったコメントが寄せられました。 【写真：留守番中の猫たちを見ようと、『見守りカメラ』を確認したら…普段とは違う『衝撃の光景』】 見守りカメラをのぞいたら… Xアカウント