ドラァグクイーンのサマンサ・アナンサとネオ昭和アーティストの阪田マリンが木曜日にパーソナリティーを務める番組『Clip』（ラジオ関西、月−木午後1時〜）で、昭和の映画のなかからマリンの好きな角川映画作品を取り上げました。角川映画の人気作といえば、『セーラー服と機関銃』『時をかける少女』『蘇る金狼（きんろう）』など多くの作品が挙げられますが、そのなかから今回は、3作品を取り上げました。1作品目は、198