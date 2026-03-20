全国的に麻しん＝はしかの感染が拡大しています。福岡市でも、イベント会場や商業施設を訪れた2人がはしかに感染していたことが分かりました。どんな病気なのか、そしてどれほどの感染リスクがあるのでしょうか。 はしかは感染力が極めて強い感染症です。発症すると39度以上の高熱と発疹などが出るほか、肺炎や中耳炎などの合併症を引き起こすこともあります。1000人に1人の割合で脳炎になり、死亡する割合も同じく1000人に1人