歌手の浜崎あゆみが19日までにインスタグラムを更新。近影を公開すると、ファンから「可愛い」の声が相次いだ。【写真】浜崎あゆみ、自撮りする様子もかわいい浜崎が投稿したのは自身のソロショット。写真には、サングラスをかけて頭にバンダナを巻いた彼女がカメラに笑顔を見せたり、凛々しい表情を浮かべる様子が収められている。投稿の中で浜崎は「わたしにはうたうことしか出来ないから。一瞬でも折れそうな心があるならば