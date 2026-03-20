女優の池田朱那（あかな、２４）が２０日、東京・テアトル新宿で出演映画「東京逃避行」（秋葉恋監督）の初日舞台あいさつを行った。東京・歌舞伎町の“トー横”を舞台にした逃亡サスペンス。池田は自伝的小説「東京逃避行」がＳＮＳで話題になり、トー横周辺で憧れの存在になる少女を演じた。明るく振る舞いながらも、心の内に秘密を抱えている設定だ。「１００％、役として生きるため（撮影前から役になって）毎日、日記を