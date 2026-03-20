◆オープン戦巨人―楽天（２０日・東京ドーム）開幕投手に内定している巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）＝鷺宮製作所＝が２回２死一塁からプロ初打席に立ち、鮮やかに“送りバント”を決めた。２アウトからという異例の作戦だったが、１週間後に迫る開幕戦を見据えた采配に完璧に応えた。先発右腕・荘司に対し、初球からバントの構えを見せたルーキー。初球のボールをきっちりと見逃し、２球目の外角１４８キロを捕