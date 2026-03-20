◆オープン戦巨人―楽天（２０日・東京ドーム）開幕投手に内定している巨人の竹丸和幸投手（２４）＝鷺宮製作所＝が先発し、３回まで１失点で立ち上がった。直球の最速はここまで１４８キロ。スライダー、チェンジアップなどを織り交ぜている。対外試合３度目の先発で、プロ入り後東京ドーム初登板。初回、先頭の中島に中前打で出塁を許したが、続く黒川を左飛、ボイトを１２５キロのチェンジアップで空振り三振、マッカスカ