◆オープン戦オリックス―阪神（２０日・京セラドーム大阪）阪神が２回に一挙４得点のビッグイニングをつくった。四球と２本の単打で１死満塁とすると、小幡の右前打で同点。続く坂本もＷＢＣを終え、左前へチーム合流後初安打となる２点打を放った。さらに近本の中前打で４点目を奪い、相手先発のドラフト５位右腕・高谷をＫＯした。