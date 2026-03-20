『ガンダムGWX 30周年プロジェクト』の新情報が発表された。『機動新世紀ガンダムX』の30周年記念ロゴ、『機動武闘伝Ｇガンダム』の新PV『機動武闘伝Gガンダム』30周年記念ファイティングムービーが公開された。【動画】ゴッドガンダムとマスターガンダム激突！公開された『Gガンダム』新映像「ガンダムGWX 30周年プロジェクト」最後の作品となる『機動新世紀ガンダムＸ』。1996年4月5日から放送を開始した本作は2026年に放送3