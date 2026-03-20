俳優の橋本環奈が主演を務めるフジテレビ月9ドラマ『ヤンドク！』（毎週月曜後9：00）が23日に最終回を迎える。本作でクセ強医師を演じた俳優陣のクランクアップの様子が解禁となった。【写真】目が笑っていない…何かを抱えている表情を見せる八木勇征本作はバリバリのヤンキー娘・田上湖音波（橋本）が猛勉強の末に医師となり、病気に苦しむ患者に寄り添いながら旧態依然とした医療現場をパワフルに改革していく痛快医療エ