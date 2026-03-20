タレントの指原莉乃が、19日放送のフジテレビ系トークバラエティー『トークィーンズ』（毎週木曜後11：00）に出演。1日に4回通った韓国のレストランを明かした。【全身ショット】かっこよすぎ…両手を広げてデニムコーデを披露したJAEMIN「超人気スターに会いに韓国に来ちゃったスペシャル」と題した今回は、NCT／NCT DREAMのJENO（ジェノ）とJAEMIN（ジェミン）が登場。韓国スターのオブジェが立ち並ぶ“K-Star ROAD”で合