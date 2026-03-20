サッカーJ2のカターレ富山は、きょうアウェイで試合に臨み県出身選手のゴールラッシュで昨シーズンまでJ1だった新潟に勝利しました。J2・J3百年構想リーグ。J2のカターレ富山はきょう、同じくJ2の新潟と対戦しました。カターレは前半11分。今シーズン新加入で富山第一高校出身の坪井がコーナーキックからのこぼれ球に反応し移籍後初ゴールを決めます。さらに前