『ストライクウィッチーズ』『ビビッドレッド・オペレーション』の高村和宏監督によるオリジナルテレビアニメ『バーテックスフォース』が今年放送されることが発表された。あわせてティザービジュアル・ティザーPVが公開され、高村監督のコメントが到着した。【動画】公開された高村和宏監督新作『バーテックスフォース』PVティザービジュアルには、頭部が光るセーラー服姿の少女とおぼしき人物と、メカの手らしきものが描かれ