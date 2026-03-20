【あす21日（土）全国天気】○ポイント・北海道は大荒れ・猛吹雪や大雪に警戒・交通機関への影響にも注意・東日本や西日本は行楽日和あす21日（土）は、発達した低気圧が北海道の東へ抜け、上空には強い寒気が流れ込むでしょう。このため、北海道は午前中をピークに、北西の風が非常に強く吹き、石狩地方などを中心に、猛吹雪となるおそれがあります。北海道の最大瞬間風速は35メートルが予想されています。また大雪となる所もある