【ワシントン＝栗山紘尚】米メディアは、高市首相とトランプ米大統領の首脳会談を一斉に報じ、高い関心を示した。米紙ニューヨーク・タイムズは２０日、高市氏の首相として初のホワイトハウス訪問を、「大きな痛手を受けることなく終えた」と評価した。成功の理由として、首相の親しみやすい魅力を挙げた。一方、米ニュースサイト・ポリティコは１９日、首相が、ホルムズ海峡への日本の関与に言及しながらも、安定確保に向けた