農業の担い手不足や高齢化が進む中、国や県はITなどを活用するスマート農業の普及促進や支援を進めています。県内の農業者に向けて今週、スマート農業機械の実演が行われました。岡川春樹記者「あちらのトラクター、よく見ると運転席に誰も乗っていません。自動運転のトラクターなんです」遠隔操作で動くトラクター。作業に必要な情報を入力するだけで、効率的な作業ルートを自動で生成するこ