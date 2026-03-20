ラッパーでユーチューバー・がーどまん（27）によるYouTube「チャンネルがーどまん」が18日に更新。21年3月に引退した元ユーチューバー・ワタナベマホト氏（33）が“モザイク”越しに登場し、ネットをざわつかせた。がーどまんはマホト氏を含めたスタッフらと、動画編集上のトラブルや給料面で口論になった様子を、モザイクをかけた状態で公開。そこで、がーどまんは「自分ら、俺に要求しすぎ。編集者に200万払うヤツがどこに