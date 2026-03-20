大好物の『いちご』を目の前にした日本スピッツさん。それは反則…！悶絶必至の満点なリアクションが話題になっているのです。 『わぁ♡』という声が聞こえてきそうなそのお姿は記事執筆時点で256万回を超えて表示されており、17万件ものいいねが寄せられることとなりました。 【写真：犬が『大好物のいちご』を見た結果→絶対に無視できない『反則すぎる表情とおてて』】 大好物の『いちご』を見た日本スピッツさん Xア