ルピシアは3月6日、「ブック オブ ティー・アンポーズ」を全国の書店及びルピシアの店舗と通信販売で数量限定発売した。同商品は、大きな本をイメージした特製ボックスにティーバッグを詰め合わせた人気シリーズ。第28弾となる今回は、フランス語の副題「アンポーズ（ひと休み）」を冠し「一杯のお茶を通じた小休止」を提案する。季節限定のお茶も含む30種類のお茶のほか、お茶を飲みながら楽しめるショートストーリー30編