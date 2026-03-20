「LINEマンガ」で連載中のウェブトゥーン『全知的な読者の視点から』（原作：singNsong、作画：Sleepy-C、脚色：UMI）は、国内累計閲覧数1.8億回（※1）、グローバルの累計閲覧数25.9億回（※2）を超える人気作品だ。本作の実写映画が、2025年7月からの韓国公開を経てついに日本でも封切りを迎えた。※１：2026年3月時点※2：2026年1月時点 【画像】『全知的な読者の視点から』のビジュアル 「LINEマンガ」で