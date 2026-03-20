氷を突き破って潜水艦が登場アメリカ海軍は2026年3月7日、北極海において、到着した攻撃型原子力潜水艦「デラウェア」が氷上への垂直浮上を実施し、北極作戦「アイスキャンプボーフィッシュ」の開始を告げたと発表しました。【動画】おお、ぶち破った！ これが、海面の氷を突き破って浮上する瞬間ですこの作戦は隔年で実施される、北極地域における作戦能力の研究・試験・評価を目的とした3週間の作戦です。アメリカ海軍のほか