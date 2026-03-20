バレーボールSVリーグ女子のアランマーレ山形は、今週末、ホーム最終戦を迎えます。試合直前の練習の様子と選手たちの思いに迫ります。 【写真を見る】アランマーレ山形がホームで最後の試合直前の表情を取材バレーボールSVリーグ女子 去年10月に開幕したSVリーグも残り6試合。ここまでホームでの勝利は天童での一勝のみです。（11月9日対岡山戦）