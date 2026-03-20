鶴岡市の加茂水族館が来月1日にリニューアルオープンします。オープンに先立ち、きょうから地元の人や報道関係者などを招いた内覧会がはじまりました。見どころが増えた加茂水族館を取材しました。 【写真を見る】癒し…クラゲ展示数世界一の加茂水族館がリニューアル絶対に見てみたいクラゲドリーム館の中を紹介（山形・鶴岡市） 鶴岡市の加茂水族館は展示するクラゲの種類が世界一の水族館と