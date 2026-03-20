明治安田J2・J3百年構想リーグでアルビレックス新潟は、ホームでカターレ富山と対戦しました。 今シーズンのホーム初勝利を目指すアルビですが、前半はセットプレーから3失点と苦しい展開となります。 後半は、今シーズン3得点のマテウス・モラエスを投入し反撃に出ます。後半3分、大西のスルーパスに抜け出しシュート。続く8分には、こぼれ球に反応。ゴールに