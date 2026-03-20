◆オープン戦西武４―１ＤｅＮＡ（２０日・ベルーナＤ）先発した西武・武内夏暉投手（２４）は６回４安打９奪三振１失点で降板。「今のところ本当に順調に来ているので、このまま開幕に向けて準備していきます」と胸を張った。初回こそ四球と連打で先制を許すも、２回は３者連続三振と持ち直す。６回を投げ計９９球を費やし「球数が多くなってしまった」と反省を口にしたが、２回以降は無失点でマウンドを後にした。西口監