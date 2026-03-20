お笑いコンビ「ＥＸＩＴ」が２０日、都内で単独ライブ「はつたんどく」（４月１９日＝東京・有楽町よみうりホール、６月２１日＝大阪・なんばグランド花月）に向けた合同取材会を行った。結成９年目にして初めてＮＧＫでの単独公演が決定。２人の目指す漫才師像について問われると、兼近大樹は「ザ・ぼんちさん」と即答。「年取っても若い子の中に入って漫才やったりする。臨機応変に、楽しいことを探して漫才してたらいいな」