◆大相撲春場所１３日目（２０日・エディオンアリーナ大阪）西前頭５枚目・琴勝峰（佐渡ケ嶽）は、豊昇龍にはたき込まれ、３敗に後退。１敗を守った首位の関脇・霧島（音羽山）との差は２に広がった。昨年の名古屋場所以来の優勝を目指しているが、痛恨の黒星となった。頭を下げて出ていったが、豊昇龍にかわされる形となり、敗れた。