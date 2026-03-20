タレントのスザンヌ（３９）が２０日、自身のＳＮＳを更新。息子が小学校を卒業したことを明かした。インスタグラムで「息子の小学校卒業式でした」と報告したスザンヌは、息子と手をつなぐ様子などをアップ。「ランドセルをおろす日が来るなんて…ついこの前まで、おっきなランドセルに背負われてるみたいだったのにな」と心境をつづった。「コロナ禍で迎えた、６月の入学式。当たり前が当たり前じゃなかったあの日から、６