西武は、アメリカ発のクラフトジンジャードリンクブランド「ＲＥＥＤ’Ｓ」とコラボし、窯焼きピザで人気の「エルズクラフト」を３月１７日にリニューアルオープン。また、多種多様なキッチンカーで賑わう駅前広場のグルメエリアも「エルズグルメストリート」として店舗数を増やし、２０日から営業を開始した。リニューアルした「エルズクラフト」では、ノンアルコール飲料「リーズジンジャービアストロンゲスト」や、生姜