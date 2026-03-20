3連休の初日、痛ましい事故が起きてしまいました。新名神高速で大型トラックが追突し、車が炎上。6人が死亡し、このうち3人は子どもとみられています。事故は3連休初日の未明に起きました。119番通報「渋滞している車列にトラックが突っ込み、燃えている」前方から荷台にかけて溶けてしまったような大型トラックや、車体が激しく壊れた乗用車が事故のすさまじさを物語っています。現場は三重県亀山市にある新名神高速下り線・野登