株式会社東映太秦映画村は２０日までに、３月２８日に第１期リニューアルオープンする「太秦映画村」の詳細を公表した。映画村史上最大のスケールで贈る「３６０°リアルタイムドラマ」では、村全体が舞台となり、ゲストは江戸時代のとある京都の一日を垣間見ながら過ごしつつ、時に事件が巻き起こる物語を体験できる。また、１８歳未満は入場不可の江戸時代の夜を楽しめる大人向けイベントとして、「丁半博打」や「大人しか