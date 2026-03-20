歌手の田辺靖雄さん・九重佑三子さん夫妻が20日、東京・代々木の古賀政男音楽博物館けやきホールで『田辺靖雄＆九重佑三子「80★80(エイティ★エイティ)」コンサート』を開催しました。【写真を見る】【 田辺靖雄＆九重佑三子夫妻 】半月だけの?両方80歳?を楽しむ「80★80」コンサート孫も飛び入りで誕生祝い?100歳目指してがんばって！?このコンサートは、田辺さんが1945年(昭和20)4月5日生まれ、九重さんは1946年(昭和21)3月21