【ワシントン＝中根圭一】米国のトランプ大統領は１９日の日米首脳会談冒頭、イランに対する軍事作戦を日本などの同盟国に事前に知らせなかった理由を記者団から問われ、「奇襲を仕掛けたいと考えていたため、誰にも話さなかった」と語り、奇襲によりイランへの攻撃が成功したと主張した。トランプ氏は「奇襲について日本ほどよく知っている国はあるだろうか」と述べ、さらに「なぜ真珠湾攻撃のことを教えてくれなかったのか」