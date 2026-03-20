◆大相撲▽春場所１３日目（２０日、エディオンアリーナ大阪）東幕下４枚目・炎鵬（伊勢ケ浜）は、１４日目に東十両１２枚目・錦木（伊勢ノ海）との対戦が組まれた。１１日目の六番相撲に続く十両での土俵となる。今場所は脊髄損傷による７場所連続休場から復帰後、最も高い番付。ここまでは５勝１敗で、さらに白星を上積みし、来場所の再十両に近づきたい。